Ditonellapiaga | unica tappa bolognese del tour estivo al We Make Future
Il 26 giugno, l'artista Ditonellapiaga si esibirà sul Mainstage del We Make Future, unica tappa a Bologna del suo tour estivo. La cantante, nota per aver partecipato al Festival di Sanremo, presenterà dal vivo il suo repertorio, evidenziando la sua originalità e creatività nella scena musicale italiana.
Dopo il successo al Festival di Sanremo, Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci, porterà il 26 giugno sul Mainstage del WMF tutta l’energia e la creatività che l’hanno consacrata come una delle voci più originali e interessanti della scena musicale italiana contemporanea.Nel suo ultimo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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