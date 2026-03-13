Sal Da vinci a Sabaudia | unica tappa pontina del tour estivo

L’Arena del Mare BCC Roma ospiterà l’unica tappa pontina del tour estivo di Sal Da Vinci. L’evento si svolgerà durante la stagione estiva e prevede un concerto del cantante, che porterà sul palco il suo repertorio. La manifestazione fa parte di un calendario più ampio di appuntamenti musicali organizzati nell’area. La serata si svolgerà in una location all’aperto, con pubblico e artisti presenti.

Nell’ambito della ricca programmazione estiva dell’Arena del Mare BCC Roma si terrà l’unica tappa pontina del tour di Sal Da Vinci. Un cantante dalla lunga carriera, scoperto questo anno dal grande pubblico che lo sta premiando anche sul web: il brano Per Sempre sì ha già totalizzato oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre Rossetto e caffè ha superato i 125 milioni di visualizzazioni, affermandosi come uno dei brani più popolari e condivisi del suo repertorio recente. Complessivamente, le sue canzoni registrano centinaia di milioni di streaming sulle piattaforme digitali. L’evento è organizzato da Ventidieci, con il patrocinio del Comune di Sabaudia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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