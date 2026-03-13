A Palmanova l' unica tappa regionale del tour estivo di Blanco

Il 21 luglio 2026, a Palmanova, si terrà l’unica tappa regionale del tour estivo di Blanco, il rapper e cantautore noto per le sue performance dal vivo. L’evento si svolgerà in Piazza Grande, nel centro storico della città patrimonio dell’Unesco. La data rappresenta l’appuntamento principale della stagione musicale nel Friuli Venezia Giulia, attirando fan e appassionati della scena musicale italiana.

“Con l’annuncio di Blanco, Estate di Stelle a Palmanova si consolida come rassegna musicale capace di interessare un pubblico molto ampio e vario, con gusti musicali eterogenei – ha commentato il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini –. Concerti live che attireranno anche i più giovani. Una Piazza Grande che saprà battere di emozioni, tra la musica e le parole dei grandi cantanti annunciati fino a ora, da Giorgia a Salmo, da Fiorella Mannoia ai Litfiba, dal pop al rock fino al rap per accogliere in città tante persone e permettere loro di scoprire l’unicità della città Fortezza Unesco di Palmanova”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

