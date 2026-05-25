L’enciclica Magnifica Humanitas, presentata da Papa Leone XIV, sottolinea che la comprensione delle macchine non deve sostituire quella dell’essere umano. L’autorevole documento invita a distinguere tra uomo e intelligenza artificiale, evidenziando la necessità di mantenere il focus sulla natura umana. La riflessione si inserisce in un contesto di crescente sviluppo tecnologico e intelligenza artificiale, richiedendo attenzione alla differenza tra capacità umane e meccaniche.

C’è un passaggio, nell’enciclica Magnifica Humanitas presentata questa mattina da Papa Leone XIV che suona come un avvertimento e insieme come una chiamata: non basta capire le macchine, bisogna tornare a capire l’uomo. Perché mentre l’intelligenza artificiale accelera, il rischio, silenzioso ma crescente, è quello di smarrire noi stessi, confondendo i mezzi con i fini, la potenza con il senso. È qui che si colloca la lettura di don Luca Peyron, sacerdote diocesano dell’Arcidiocesi di Torino dal 2007 e docente di Teologia presso l’Università Cattolica di Milano, che da anni incrocia fede e innovazione e che dell’enciclica coglie soprattutto la tensione antropologica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Distinguere per non confondere uomo e macchina. La sfida dell’AI secondo don Luca Peyron

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