Distinguere per non confondere uomo e macchina La sfida dell’AI secondo don Luca Peyron
L’enciclica Magnifica Humanitas, presentata da Papa Leone XIV, sottolinea che la comprensione delle macchine non deve sostituire quella dell’essere umano. L’autorevole documento invita a distinguere tra uomo e intelligenza artificiale, evidenziando la necessità di mantenere il focus sulla natura umana. La riflessione si inserisce in un contesto di crescente sviluppo tecnologico e intelligenza artificiale, richiedendo attenzione alla differenza tra capacità umane e meccaniche.
C’è un passaggio, nell’enciclica Magnifica Humanitas presentata questa mattina da Papa Leone XIV che suona come un avvertimento e insieme come una chiamata: non basta capire le macchine, bisogna tornare a capire l’uomo. Perché mentre l’intelligenza artificiale accelera, il rischio, silenzioso ma crescente, è quello di smarrire noi stessi, confondendo i mezzi con i fini, la potenza con il senso. È qui che si colloca la lettura di don Luca Peyron, sacerdote diocesano dell’Arcidiocesi di Torino dal 2007 e docente di Teologia presso l’Università Cattolica di Milano, che da anni incrocia fede e innovazione e che dell’enciclica coglie soprattutto la tensione antropologica. 🔗 Leggi su Formiche.net
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