Ai don Luca Peyron | Nel futuro l’umano sarà ancora più importante delle macchine

Don Luca Peyron afferma che il rapporto tra umano e macchina determinerà il futuro del lavoro. Secondo lui, finora l’umano ha avuto un ruolo pari a quello delle macchine, ma in futuro la presenza umana diventerà ancora più significativa, poiché le macchine saranno di facile accesso per tutti. La sua riflessione sottolinea un cambiamento nelle dinamiche tra uomo e tecnologia.

(Adnkronos) – "Il futuro del lavoro è legato al futuro del rapporto tra umano e macchina, nel senso che fino a oggi, in qualche modo, l'umano è stato importante tanto quanto le macchine: nel futuro l'umano sarà ancora più importante delle macchine perché, banalmente, le macchine le avranno tutti. Quindi il nostro futuro è legato a come e quanto l'essere umano potrà essere valorizzato all'interno di un'organizzazione. L'unico modo per cui un essere umano possa essere contento di lavorare è se quello che fa manifesta quello che lui è: il lavoro di domani, dunque, è vocazione". E' quanto afferma don Luca Peyron, in rappresentanza dell'Istituto italiano per l'Intelligenza Artificiale applicata all'Industria, intervenuto al congresso interregionale dei consulenti del lavoro a Torino. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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