Innovazione e AI | la sfida etica che guida il futuro dell’uomo

Il 21 aprile 2026 si celebra la Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite. In questa occasione, si riflette sull’evoluzione delle tecnologie, in particolare sull’uso dell’intelligenza artificiale, e sulle questioni etiche che ne derivano. La giornata invita a considerare come le innovazioni influenzino la società e il ruolo dell’uomo nel futuro, senza esprimere giudizi o opinioni.

In questo martedì 21 aprile 2026, il mondo celebra l’ingegno umano attraverso la Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, una ricorrenza istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite. La data, che affonda le sue radici in un’iniziativa nata a Toronto nel 2001, non rappresenta solo un momento di riflessione sulle invenzioni del passato, ma funge da bussola per orientarsi verso i traguardi ancora da raggiungere. L’evoluzione del pensiero tra necessità pratica e dilemmi etici. La capacità di generare idee fuori dagli schemi non è più una scelta estetica o un lusso intellettuale, ma si è trasformata in un pilastro fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo sociale in un’epoca caratterizzata da una complessità sempre più difficile da decifrare.🔗 Leggi su Ameve.eu

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The Ethical Side of Artificial Intelligence

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