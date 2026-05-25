Dissidente bielorussa la svolta Karina torna in Polonia dai figli | Perseguitata dal regime di Minsk

Karina, dissidente bielorussa, è tornata in Polonia dai suoi figli dopo quasi tre mesi e mezzo di separazione. Ha lasciato Milano per riunirsi con loro, affermando di essere perseguitata dal regime di Minsk.

Karina è riuscita a lasciare Milano e a tornare in Polonia dai suoi due figli, dopo quasi tre mesi e mezzo trascorsi senza poterli riabbracciare. La svolta, nel delicato caso diplomatico e giudiziario, è arrivata grazie a un’ordinanza della Corte d’Appello di Brescia, che ha revocato l’obbligo di firma anche sulla base delle considerazioni al centro della memoria presentata dal suo legale, l’avvocato Piero Porciani: "La consegna dell’estradanda (alla Bielorussia, ndr) costituirebbe una diretta violazione dei principi fondamentali del diritto italiano sovranazionale" anche perché "la contestazione del reato di bancarotta in Bielorussia sarebbe in realtà uno strumento per neutralizzare il dissenso politico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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