Ferroelettricità nei materiali 2D | lo studio CNR e Unimore

Un nuovo studio condotto dall'Istituto nanoscienze di un ente di ricerca e dall’Università di Modena e Reggio Emilia ha analizzato i meccanismi microscopici che sono alla base della ferroelettricità di scorrimento nei materiali bidimensionali. La ricerca, di carattere teorico, ha approfondito i processi che permettono ai materiali di generare e mantenere un campo elettrico interno senza l’uso di componenti esterne. I risultati forniscono nuove informazioni sui fenomeni alla base delle proprietà elettriche di questi materiali.

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(Adnkronos) – Uno studio teorico condotto dall'Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche di Modena e dall'Università di Modena e Reggio Emilia ha chiarito i meccanismi microscopici che regolano la ferroelettricità di scorrimento. Questa proprietà, identificata in sistemi atomici ultrasottili, consiste nella capacità del materiale di esibire una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, dove l'inversione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Materiali 2D: la scoperta italiana che può rivoluzionare i dispositivi Sullo stesso argomento Patologie neurodegenerative, lo studio Unimore che indaga i collegamenti con l'inquinamento ambientaleIl progetto PRIN “ALIGNED” coordinato da Unimore mette in evidenza la relazione tra fattori ambientali e l’insorgenza di patologie neurodegenerative... Lo studio Polimi e Cnr: computer ultraveloci controllati dalla luceUN RECENTE studio del Politecnico di Milano dice che per i computer il futuro sarà, letteralmente, alla velocità della luce. Materiali 2D e ferroelettricità: la scoperta italiana che può rivoluzionare i dispositivi elettroniciUna svolta nella comprensione dei materiali bidimensionali arriva dall’Italia e promette di riscrivere il futuro dell’elettronica. Un team del Consiglio Nazionale delle Ricerche ... ilmessaggero.it Materiali bidimensionali: un passo avanti nella comprensione della ferroelettricitàUna ricerca svolta da Cnr Nano in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia chiarisce un aspetto finora poco compreso della ferroelettricità ... lescienze.it