Ferroelettricità nei materiali 2D | lo studio CNR e Unimore

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio condotto dall'Istituto nanoscienze di un ente di ricerca e dall’Università di Modena e Reggio Emilia ha analizzato i meccanismi microscopici che sono alla base della ferroelettricità di scorrimento nei materiali bidimensionali. La ricerca, di carattere teorico, ha approfondito i processi che permettono ai materiali di generare e mantenere un campo elettrico interno senza l’uso di componenti esterne. I risultati forniscono nuove informazioni sui fenomeni alla base delle proprietà elettriche di questi materiali.

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(Adnkronos) – Uno studio teorico condotto dall'Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche di Modena e dall'Università di Modena e Reggio Emilia ha chiarito i meccanismi microscopici che regolano la ferroelettricità di scorrimento. Questa proprietà, identificata in sistemi atomici ultrasottili, consiste nella capacità del materiale di esibire una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, dove l'inversione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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