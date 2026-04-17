Prevedere le reazioni chimiche prima che avvengano | da Unimore un nuovo metodo per progettare materiali più efficienti e sostenibili

Un nuovo metodo sviluppato all’Università di Modena e Reggio Emilia permette di prevedere le reazioni chimiche prima che si verifichino. Questa innovazione rappresenta un progresso nel campo della progettazione di materiali più efficienti e sostenibili. La scoperta si inserisce in un settore che mira a migliorare la capacità di anticipare processi chimici complessi. La ricerca si basa su tecniche avanzate di analisi e modellizzazione dei processi chimici.

Prevedere le reazioni chimiche prima che avvengano: è una delle grandi sfide della scienza. Un obiettivo che oggi compie un passo avanti grazie a un nuovo metodo sviluppato all’Università di Modena e Reggio Emilia.Il gruppo guidato dal prof. Giovanni Maria Piccini di Unimore ha sviluppato.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Al via il progetto ‘Smart building’: uffici postali più efficienti e sostenibiliUffici postali più efficienti e sostenibili grazie al progetto ‘Smart building’, avviato da Poste Italiane a Bondeno, Ostellato, Ro e Vigarano... Può leggere, prevedere mutazioni e progettare nuovi genomi: cos’è Evo 2 l’IA che impara il linguaggio del DnaUna nuova frontiera si apre per la biologia grazie a Evo 2, il più potente modello di intelligenza artificiale generativa applicato allo studio della...