Simonelli, Abete e Malagò hanno commentato gli scontri avvenuti durante gli scontri tra tifoserie, definendoli un problema culturale in Italia. Malagò ha aggiunto che si tratta di fatti sistematici, ripetuti nel tempo. I tre hanno sottolineato come tali episodi rappresentino una questione radicata nel contesto italiano, senza proporre soluzioni specifiche.

di Francesco Spagnolo Disordini Torino Juve: Simonelli, Abete e Malagò si sono soffermati sugli scontri parlando di un problema culturale in Italia. Il giorno dopo il derby della Mole, l’eco delle violenze non si spegne. Le massime cariche del calcio italiano hanno espresso totale fermezza e profonda preoccupazione per i gravi disordini prima di Torino Juve, una pagina nera che ha rovinato quella che doveva essere solo una festa di sport. Intervenuto a Radio Anch’io lo Sport, il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha analizzato la situazione senza giri di parole: « Sono d’accordo con l’allenatore del Torino D’Aversa: è un problema culturale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Disordini Torino Juve, Simonelli e Abete in coro: «E’ un problema culturale». Malagò: Sono fatti sistematici»

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