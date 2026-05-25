Così Abete e Malagò sul caos che ha preceduto Torino-Juventus a margine dei Premi Ussi Roma all’Aniene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Disordini Torino-Juve, Abete: "Brutta pagina". Malagò: "Film già visto"

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Che male c'è - Coro ultras Torino Curva Maratona [CON TESTO]

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Torino-Juve, tifoso bianconero ferito negli scontri: operato alla testa, è graveScontri a Torino prima del derby tra i granata e la Juventus, con intervento delle forze dell'ordine. Un tifoso bianconero di 36 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Molinette in ... tg24.sky.it