Dopo la partita tra Torino e Juventus, l’allenatore ha detto che la squadra si è sentita come se avesse vinto, anche se il risultato non lo conferma. Ha inoltre commentato la tensione che si è creata prima del calcio d’inizio, attribuendola a un problema culturale. Le sue parole sono state pronunciate ai microfoni di Sky nel post partita.

di Francesco Spagnolo D’Aversa ai microfoni di Sky nel post partita di Torino Juve ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi parlando anche delle tensioni prima del match. Nel post partita di Torino Juve, Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco cosa ha detto. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PARTITA – « Per come si era messa è come se avessimo vinto. È chiaro che ci tenevamo davanti al nostro pubblico, devo dire che questa è stata la partita dell’amore quella nostra nei confronti del nostro popolo e quella dei tifosi del Torino nei confronti della squadra. Quello che è successe è successo al di fuori... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - D’Aversa dopo Torino Juve: «E’ come se avessimo vinto. Tensione pre partita? E’ un problema culturale»

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