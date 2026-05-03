Juve Verona Marco Baridon a caldissimo | Un film già visto un pareggio deludente che va spiegato così – VIDEO

di Luca Fioretti Juve Verona, Marco Baridon a caldissimo: «Un film già visto». Il commento dall’esterno dell’Allianz Stadium del direttore di . La durissima sfida andata in scena oggi allo Stadium tra Juve e Verona ha lasciato tantissima amarezza ai numerosi e calorosi tifosi presenti sugli spalti. Al termine della gara, il direttore di Marco Baridon ha commentato quanto accaduto soprattutto in vista delle ultime tre sfide della stagione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Nel video in allegato si parla ampiamente della difficile gara disputata. Baridon argomenta con grandissima precisione l’inaspettato pareggio di oggi maturato allo Stadium tra la formazione allenata da Spalletti e la compagine scaligera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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