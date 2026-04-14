Nelle ultime ore si sono accumulate tensioni nel mondo del calcio italiano, con il sostegno di alcune figure di rilievo a Malagò e il netto rifiuto di Abete. Lo scenario elettorale si è chiarito rapidamente, delineando le possibili scelte future per la guida del settore. Tra dichiarazioni pubbliche e prese di posizione, il dibattito riguarda la direzione da prendere e le eventuali alleanze per le prossime sfide.

In poche ore lo scenario elettorale del calcio italiano si è definito. C'è il candidato forte espresso dalla A, Giovanni Malagò, un curriculum di dirigente sportivo invidiabile, e lo sfidante Giancarlo Abete, presidente dei dilettanti già n°1 Figc e dimissionario nel 2014 dopo il naufragio del mondiale brasiliano. La prima mossa è avvenuta ieri mattina a Milano durante l'assemblea dei club guidata da Ezio Simonelli: Luca Percassi ad dell'Atalanta ha presentato le firme di 17 società cui in diretta si è aggiunto Carnevali del Sassuolo, tutti favorevoli a Malagò. Quasi un plebiscito. Si sono astenuti solo Lotito della Lazio e Lanzi del Verona precisando che «il dissenso non è sulla persona ma sul metodo».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La A è con Malagò, ma Abete non ci sta. È già scontro sul futuro del calcio

Elezioni Figc: ipotesi Malagò, ecco come cambiano gli equilibri ma Abete non ci staAd appena dieci giorni dalle dimissioni di Gabriele Gravina dalla presidenza della Figc, si vive oggi la prima di una serie di tappe fondamentali...

Leggi anche: La lunga notte del calcio italiano, Gravina verso le dimissioni. Abete o Malagò per la successione

Argomenti più discussi: Malagò sfida Abete per la FIGC: il ruolo di Marotta e Gravina, le manovre politiche del governo; Presidenza Figc, è sfida tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete; La Serie A sceglie Malagò, sfida con Abete per la Figc; Elezioni Figc, Malagò candidato Lega Serie A: Onorato. Scende in campo anche Abete, gli equilibri.

#Paratici: “ #Malagò figura carismatica che può riportare il nostro calcio a un certo livello” x.com

La Lega #SerieA ha scelto: è Giovanni #Malagò il nome che piace ai club del massimo campionato di calcio italiano per prendere il posto del dimissionario Gravina ai vertici della #Figc. A 18 squadre su 20 va bene il nome dell'ex presidente del Coni - facebook.com facebook