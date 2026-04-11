Allegri dopo la disfatta del Milan | Fischi giusti ma non bisogna farsi travolgere dagli eventi

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese, l'allenatore del Milan ha commentato i fischi dei tifosi, definendoli appropriati, ma ha anche sottolineato l'importanza di mantenere la calma e l'unità. Ha invitato la squadra e i sostenitori a non lasciarsi travolgere dagli eventi, evidenziando la necessità di tornare a giocare con ordine e lucidità. Ha aggiunto che la squadra ha ancora opportunità di qualificarsi per la Champions League.