Il Milan si concentra sulla prossima partita contro il Torino dopo aver risolto il caso Leao con un intervento deciso di Max Allegri. Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione, mentre il portoghese, a causa di un infortunio, non sarà disponibile per la gara. La squadra si prepara a affrontare la sfida con un approccio più prudente e determinato.

E’ una vigilia di strigliate e acqua sul fuoco. Il Milan, persa la grande occasione, cambia ottica e si prepara al match con il Torino con le barricate alzate. Non tanto come filosofia di gioco, quanto come difesa della posizione. Il secondo posto è da blindare, ora che anche il Napoli si è rianimato, e per Max Allegri cambia poco. Marzo doveva essere il mese per concretizzare il lavoro di una stagione per il solo obiettivo sbandierato, la Champions League. Resta l’amarezza del match con la Lazio, e un caso da chiudere. Quello tra Rafael Leao e Christian Pulisic: "Chi ha la palla deve vedere chi è smarcato. A Rafa ho detto ‘Non ti ha visto, altrimenti te la dava’”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, acqua sul fuoco e strigliate: Max Allegri chiude il caso Leao e pensa al Toro. Ma il portoghese salta la gara per infortunio

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Max #Allegri: “La lite tra #Leao e #Pulisic Dopo una lite c'è sempre una pace. Sono cose che succedono. Dobbiamo rimanere sereni…". #ACMilan x.com