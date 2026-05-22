Il Milan ovviamente si tiene Allegri | via Furlani ridimensionato Ibrahimovic e forse torna Galliani

Il Milan ha deciso di mantenere in carica l’allenatore Massimiliano Allegri, nonostante le recenti voci di cambiamenti nella dirigenza e i rumors su possibili ritorni di figure storiche del club. La società ha infatti deciso di escludere il direttore generale, mentre il ruolo di Ibrahimovic è stato ridimensionato. Si parla anche di un possibile ritorno di un ex amministratore delegato, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Il calcio, secondo Allegri, sarebbe semplice per chi lo conosce e lo sa praticare.

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Il calcio è semplice, diceva quel tale (ossia Massimiliano Allegri): chi lo sa praticare, chi lo conosce, è preferito a chi millanta. E così il Milan ha smesso di giochicchiare e Gerry Cardinale (numero uno del club rossonero) ha deciso di passare all’azione e fare pulizia così come richiesto dal tecnico rossonero. Da ieri sono cominciate le grandi manovre. Via Furlani l’amministratore delegato che col calcio non si capisce cos’abbia in comune, ridimensionato Ibrahimovic che annuncia incontri di pugilato come se fosse un novello Don King. E Modric che tra due anni potrebbe diventare assistente di Allegri nel caso in cui Max restasse. Inoltre si parla anche del ritorno di Galliani che è una delle richieste del livornese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Milan ovviamente si tiene Allegri: via Furlani, ridimensionato Ibrahimovic (e forse torna Galliani) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LA CORSA DI ALLEGRI. MODRIC, secondo allenatore. PAVLOVIC e ATHEKAME Sullo stesso argomento Cardinale, Furlani, Ibrahimovic e Allegri: a qualcuno interessa il Milan?Avviso ai naviganti: nelle prossime due partite, in qualsiasi ora e giorno si disputino, il Milan si gioca (sportivamente) la vita. Leggi anche: Piazza pulita Ibrahimovic: Allegri, Tare e Furlani sono fuori. Torna il grande ex Quando Allegri schiera Pulisic e Leao insieme, il Milan ha il peggior attacco della Serie A reddit @CVenerato: @SSCNapoli, #Allegri è sfumato. Contatti con l'agente di #Italiano se salta #Sarri Niente Massimiliano Allegri per il Napoli: c'è Vincenzo Italiano sullo sfondo. Qualora saltasse la trattativa con Maurizio Sarri (prima scelta di Aurelio De Laurent x.com Allegri si affida a Nkunku, scelto il Milan per GenovaLe ultimissime notizie relative alla formazione che dovrà affrontare il Diavolo di Massimiliano Allegri: il punto della situazione E’ vigilia di campionato per il Milan. Un campionato che andrà in arc ... milanlive.it Via Furlani, Ibra si prende il MilanLe ultimissime notizie relative al futuro della dirigenza rossonera: ecco cosa sta succedendo a Casa Milan. Il punto della situazione ... milanlive.it