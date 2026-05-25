Disastro Milan Cacciari tifoso tradito | Fa schifo via Allegri e i giocatori

Massimo Cacciari, tifoso del Milan, ha commentato con durezza il finale di stagione dei rossoneri, definendo la squadra “non esistente” e “una schifezza”. Dopo la sconfitta contro il Cagliari e l’eliminazione dalla Champions League, ha espresso il suo disappunto chiedendo le dimissioni di Allegri e dei giocatori. La squadra ha concluso il campionato in modo deludente, con risultati che hanno deluso i tifosi.

(Adnkronos) – Il Milan di Massimiliano Allegri "non esiste e fa schifo". E' l'analisi sintetica di Massimo Cacciari, tifoso del Milan "tradito" dopo il disastroso finale di campionato dei rossoneri, sconfitti dal Cagliari e fuori dalla Champions League. "Salvini ha detto che questo Milan è indegno e non ci merita? Sono d'accordo con Salvini", dice. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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