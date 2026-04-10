Il tecnico del Milan ha commentato nuovamente in conferenza stampa la possibilità di diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Domani, al ‘Meazza’, la squadra affronta l’Udinese, nel tentativo di riscattare la sconfitta contro il Napoli, che ha eliminato le ultime speranze di vittoria in campionato. La partita si svolgerà nel pomeriggio e sarà l’occasione per i rossoneri di reagire dopo l’esito negativo dell’ultima sfida.

In conferenza stampa il tecnico rossonero ha risposto di nuovo su un suo possibile futuro da CT della Nazionale Domani pomeriggio al ‘Meazza’, avversario l’ Udinese, il Milan sarà chiamato a riscattare la sconfitta col Napoli che ha spazzato via definitivamente le residue speranze Scudetto. A proposito del ko in casa degli azzurri e delle possibili ripercussioni, Massimiliano Allegri ha lanciato l’allarme: “Non dobbiamo farci travolgere dall’emotività, altrimenti succede un disastro – le parole in conferenza stampa del tecnico rossonero – Non può essere una partita a destabilizzare un’intera annata”. “Un disastro”: Allegri lancia l’allarme prima di Milan-Udinese – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Un disastro”: Allegri fa scattare l’allarme prima di Milan-Udinese

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