Antonio Cassano ha commentato l’andamento della partita del Milan di Allegri, definendola “casuale” e criticando lo stile di gioco della squadra. Ha anche affermato che la vittoria nel derby è stata ottenuta “a culo”. Cassano, ex attaccante rossonero, ha espresso il suo giudizio in modo diretto e senza mezzi termini, concentrandosi sui risultati e sul modo in cui la squadra si è comportata in campo.

Come al solito, Cassano non ci è andato giù tenero nei riguardi di Allegri, suo ex allenatore al Milan, che proprio non sopporta. "Nel primo tempo il Napoli ha cercato di fare qualcosa mentre il Milan ha tenuto per 98 minuti il ritmo basso. Hanno giocato per lo 0-0 ed hanno fatto schifo", ha esordito Cassano sul tema. 'FantAntonio' ha poi proseguito così: "Per me è la conclusione perfetta della settimana tragica per la nostra Nazionale visto che si continua a spingere questo allenatore - l'invettiva su Allegri -. Il Napoli senza attaccanti ha provato comunque a vincerla ed ha strameritato di farlo. Il Milan ha almeno due attaccanti di livello ma giocano in maniera casuale". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cassano demolisce il Milan di Allegri: “Fa schifo, gioca in maniera casuale, ha vinto un derby a culo”

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