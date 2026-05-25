Un rappresentante di spicco nel settore delle disabilità si è dimesso dalla Fish, l'organizzazione italiana per le persone con disabilità. La decisione segue la rottura dei rapporti con il Ministero, di cui si sono evidenziati legami diretti con Anffas. La mossa solleva interrogativi sulla gestione del Forum del Terzo settore e sui rapporti tra le associazioni e le istituzioni pubbliche. La questione riguarda i rapporti tra le organizzazioni e le autorità governative nel settore.

? Domande chiave Quali legami specifici tra Anffas e Ministero hanno scatenato la crisi?. Come influirà questa dimissione sulla gestione del Forum terzo settore?. Chi prenderà il comando della Fish per garantire l'imparzialità istituzionale?. Perché Speziale ha deciso di mantenere solo la guida dell'Anffas?.? In Breve Dimissioni estese anche dal coordinamento nazionale del Forum terzo settore.. Inchieste di Stefano Iannaccone nella rubrica Razza Poltrona hanno scatenato la crisi.. Speziale resta presidente dell'Anffas per gestire la singola realtà associativa.. Rapporti tra Anffas e ministero di Alessandra Locatelli sollevano dubbi sull'imparzialità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disabilità, Speziale si dimette dalla Fish: basta legami col Ministero

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Ella ganó la venganza… y él ganó su corazón

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