Il sottosegretario alla Giustizia ha annunciato le dimissioni irrevocabili, affermando di farlo nell’interesse della Nazione. La decisione arriva in un momento di tensione politica e si verifica dopo che sono emersi presunti contatti con ambienti associati alla criminalità organizzata. La vicenda ha causato un’ampia discussione nel governo e tra le forze politiche.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili, cedendo alla pressione politica scaturita da presunti legami indiretti con ambienti vicini alla criminalità organizzata. In una nota ufficiale, l’esponente di Fratelli d’Italia ha dichiarato di compiere questo passo per senso di responsabilità verso le istituzioni, pur ribadendo la propria correttezza e parlando di una “leggerezza” a cui ha inteso rimediare immediatamente. L’addio di Delmastro, figura chiave del ministero di via Arenula, apre una crisi profonda all’interno dell’esecutivo proprio all’indomani del verdetto referendario. Il sottosegretario Andrea Delmastro (YouTube) La decisione di Andrea Delmastro non è arrivata nel vuoto, ma è il culmine di una settimana di fortissime tensioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Governo nel caos, Delmastro si dimette: “Lo faccio nell’interesse della Nazione”. È bufera sui legami coi clan

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