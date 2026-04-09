Ginella Vocca ha deciso di lasciare la commissione Cinema, mentre il ministero sta predisponendo un decreto che rivedrà le modalità di costituzione e gestione degli organismi. La revisione riguarda le norme che regolano le strutture coinvolte nel settore, con l’obiettivo di modificarne l’assetto. La decisione di Vocca si inserisce in un quadro di cambiamenti in corso, legati a una riforma più ampia del sistema.

La direttrice e fondatrice del MedFilm Festival, Ginella Vocca, ha comunicato con una lettera al ministro della Cultura Alessandro Giuli le sue dimissioni dalla commissione Cinema selettivi del MiC, al centro delle polemiche per l’ esclusione dai finanziamenti pubblici del documentario di Simone Manetti, Giulio Regeni - Tutto il male del mondo’, sulla vicenda del ricercatore italiano, rapito, torturato e ucciso in Egitto. Vocca scrive a Giuli di aver «doverosamente atteso il suo intervento in Parlamento, che condivido nella forma e nella sostanza, prima di sciogliere la riserva e dare le dimissioni. In proposito, conferma di essersi... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Regeni, Ginella Vocca si dimette dalla commissione Cinema. Il ministero prepara una revisione del sistema

Caso docufilm Regeni, anche Ginella Vocca si dimette dalla commissione Mic(Adnkronos) – Le commissioni del Mic che assegnano i contributi selettivi alle opere cinematografiche registrano la terza lettera di dimissioni, dopo...

Caso Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Ministero della CulturaAlla vigilia del question time al quale è stato chiamato il ministro della Cultura Alessandro Giuli per rispondere sul mancato finanziamento al...

Temi più discussi: Ginella Vocca, 'mi sono dimessa dalla commissione Cinema'; Caso Regeni, dopo lo stop ai fondi si dimettono due esperti della commissione del ministero sui film; La bocciatura del film su Regeni svela la crisi del sistema culturale; Perché il documentario su Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti pubblici.

Caso docufilm Regeni, anche Ginella Vocca si dimette dalla commissione MicRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it

Ginella Vocca si dimette dalla commissione Mic per il caso RegeniUna nuova defezione scuote le commissioni del Ministero della Cultura (Mic) incaricate di assegnare i contributi selettivi alle opere cinematografiche. Ginella Vocca, fondatrice e presidente del Medfi ... it.blastingnews.com

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