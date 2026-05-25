Disabilità e autonomia abitativa Nuovo centro a Tornano di Mercato

È stato inaugurato a Tornano di Mercato Saraceno un nuovo centro dedicato alla disabilità e all’autonomia abitativa. La struttura è stata aperta questa settimana e si rivolge a persone con disabilità, offrendo supporto e servizi per favorire l’indipendenza abitativa. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore, senza ulteriori dettagli su partecipanti o finanziamenti.

Inaugurato a Tornano di Mercato Saraceno un nuovo centro nazionale per la disabilità e l’autonomia abitativa. È un progetto, ’Nuove ali per volare’, che pone al centro la persona, i suoi bisogni e la responsabilità condivisa del territorio, attraverso la sinergia tra pubblico e privato. Un luogo aperto e inclusivo pensato per accogliere, condividere esperienze e costruire insieme muove possibilità, andando oltre il ’dopo di noi’ per vivere pienamente il ’durante’. L’iniziativa coinvolge istituzioni locali, associazioni, volontari, professionisti e università. Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente dell’associazione Nunzio Brigadeci,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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