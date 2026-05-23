Inaugurato a Tornano di Mercato Saraceno un nuovo centro nazionale per la disabilità e l’autonomia abitativa
A Tornano di Mercato Saraceno è stato inaugurato un nuovo centro dedicato alla disabilità e all’autonomia abitativa. Il progetto si focalizza sui bisogni delle persone, coinvolgendo attivamente il territorio e favorendo la collaborazione tra enti pubblici e privati. L’obiettivo è offrire servizi dedicati alla disabilità, promuovendo un approccio integrato e condiviso per supportare le persone con bisogni speciali.
Un progetto che pone al centro la persona, i suoi bisogni e la responsabilità condivisa del territorio, attraverso la sinergia tra pubblico e privato nell’ambito dei servizi alla persona dedicati alla disabilità. Un luogo aperto e inclusivo pensato per accogliere, condividere esperienze e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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