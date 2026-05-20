' Nuove ali per volare' a Tornano di Mercato Saraceno un centro nazionale per disabilità e autonomia abitativa

Nel borgo di Tornano, nel cuore dell’Appennino romagnolo, si sta sviluppando un centro dedicato alla disabilità e all’autonomia abitativa. Situato vicino a Mercato Saraceno, questo progetto rappresenta una delle iniziative nazionali più innovative nel settore sociale. La struttura mira a offrire supporto e servizi per le persone con disabilità, promuovendo l’inclusione e l’autonomia. I lavori sono in corso e il centro si prepara ad aprire le porte ai primi utenti, rappresentando un esempio di investimento nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui