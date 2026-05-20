' Nuove ali per volare' a Tornano di Mercato Saraceno un centro nazionale per disabilità e autonomia abitativa
Nel borgo di Tornano, nel cuore dell’Appennino romagnolo, si sta sviluppando un centro dedicato alla disabilità e all’autonomia abitativa. Situato vicino a Mercato Saraceno, questo progetto rappresenta una delle iniziative nazionali più innovative nel settore sociale. La struttura mira a offrire supporto e servizi per le persone con disabilità, promuovendo l’inclusione e l’autonomia. I lavori sono in corso e il centro si prepara ad aprire le porte ai primi utenti, rappresentando un esempio di investimento nel territorio.
Nel cuore dell’Appennino romagnolo, nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno, sta prendendo forma una delle esperienze nazionali più innovative e promettenti del territorio sul fronte della disabilità, dell’inclusione sociale e del terzo settore. Si chiama ‘Cà della Verena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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