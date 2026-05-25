Oltre 180 Comuni italiani hanno aderito alla campagna “Diritti in Comune”, promossa da UNICEF e ANCI, per sostenere i diritti di bambini e adolescenti. La iniziativa coinvolge località di diverse regioni e mira a sensibilizzare sulle esigenze dei più giovani attraverso attività e progetti dedicati. La partecipazione comprende amministrazioni comunali che si impegnano a promuovere politiche e servizi a favore dell’infanzia, rafforzando l’attenzione pubblica sui diritti dei minori.

Campagna “Diritti in Comune”: oltre 180 Comuni italiani aderiscono con UNICEF e ANCI per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L ‘UNICEF Italia – con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) – per la quinta edizione consecutiva promuove l’iniziativa DIRITTI IN COMUNE: la campagna di sensibilizzazione rivolta alle amministrazioni comunali con l’obiettivo di accrescere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L ’iniziativa intende celebrare il 35° anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvenuta con la Legge n. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Diritti dei minori: 180 Comuni con UNICEF e ANCI

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