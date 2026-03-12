Unicef e Fondazione Don Calabria patto triennale per i diritti dei minori

A Verona è stato firmato un accordo triennale tra Unicef e la Fondazione Don Calabria, con l’obiettivo di promuovere e tutelare i diritti di bambini e adolescenti. L’intesa prevede azioni condivise per migliorare le condizioni dei minori e rafforzare le iniziative a loro favore. La firma si è svolta alla presenza delle rappresentanze delle due organizzazioni.

A Verona è stato firmato un protocollo d’intesa per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Unicef Italia e Fondazione Don Calabria hanno avviato una collaborazione triennale per promuovere percorsi educativi, formativi e di sensibilizzazione rivolti ai bambini, alle bambine e ai giovani più vulnerabili, con un’attenzione particolare ai minori coinvolti nel circuito della giustizia. Alla firma erano presenti il presidente di Unicef Italia Nicola Graziano (nel video), il presidente della Fondazione Don Calabria per il Sociale Valdecir Tressoldi, l'economo generale della Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza Gedovar Nazzari e Alessandro Padovani, direttore della Fondazione Don Calabria per il Sociale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

