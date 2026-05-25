Il Milan affronta critiche per una gestione considerata inadeguata e divisioni interne tra le fazioni. La squadra non ottiene risultati soddisfacenti e viene accusata di mancanza di coesione. Voci di mercato e polemiche interne alimentano il malcontento tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione si riflette anche sui risultati in campo, con prestazioni sotto le aspettative e un rendimento che non soddisfa gli obiettivi prefissati. La dirigenza è sotto osservazione per le scelte compiute negli ultimi mesi.

Una stagione disastrata per il Milan: dopo i cambiamenti in estate con l'arrivo di Igli Tare da direttore sportivo e Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, ci si attendeva almeno una qualificazione in Champions League, dopo l'ottavo posto della ditta Fonseca-Conceição. E invece, dopo una stagione con anche speranze Scudetto, i rossoneri si ritrovano di nuovo fuori dalla massima competizione europea ed è un disastro dal punto di vista economico: il club perde tra i 50 e i 70 milioni di euro garantiti dai premi di partecipazione e dai diritti TV della nuova Champions League. Da aggiungere poi altri 15 milioni per i ricavi delle partite a San Siro senza contare gli sponsor che potrebbero abbassare i propri investimenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dirigenza scarsa, squadra scarsa: l’equazione matematica del Milan

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