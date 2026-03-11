Cassano | La Juve fa un affare se tiene Spalletti ma è una squadra scarsa Deve mandare via 10 giocatori
Antonio Cassano ha commentato la situazione della Juventus, affermando che la squadra sarebbe un affare se mantenesse l’allenatore Spalletti. Ha inoltre sottolineato che la rosa attuale è di livello basso e che, secondo lui, sarebbe necessario cedere almeno dieci giocatori per migliorare la formazione. Le sue parole sono arrivate nel corso di un intervento pubblico, senza riferimenti a motivazioni specifiche o dettagli interni.
