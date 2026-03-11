Cassano attacca | Tutti e quattro gli anni di Inzaghi all’Inter sono stati fallimentari Juve squadra scarsa deve mandar via 10 giocatori!

Antonio Cassano, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha criticato duramente l’Inter e la Juventus. Ha commentato i quattro anni di Inzaghi sulla panchina nerazzurra definendoli fallimentari e ha detto che la Juventus, a suo avviso, è una squadra scarsa e dovrebbe mandare via dieci giocatori. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate recentemente.

