Diouf si prende l’Inter e va verso la permanenza | Chivu punta su di lui come esterno

Il difensore francese potrebbe rimanere in squadra anche come esterno, con la possibilità di sostituire Dumfries. La società valuta di confermarlo, e l’allenatore Chivu ha indicato Diouf come opzione preferita per questo ruolo. La decisione definitiva sulla permanenza dipende dagli sviluppi futuri.

di Paolo Moramarco Diouf si prende l’Inter e va verso la permanenza: Chivu punta sul francese anche per il ruolo di esterno come vice-Dumfries. Ecco perché. Andy Diouf ha convinto tutti nella partita contro il Bologna, confermando le qualità già intraviste nelle occasioni in cui aveva trovato spazio durante la stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il francese ha sverniciato i difensori avversari, dimostrando una “cilindrata” superiore a quella degli altri giocatori in campo. La scelta di Chivu: esterno a tutta fascia. Cristian Chivu e il suo staff hanno individuato per Diouf il ruolo di esterno destro, consapevoli che portare la sua anarchia di gioco al centro potrebbe rompere gli equilibri della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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DIOUF RESTA ALLINTER CHIVU HA TROVATO IL SUO VERO RUOLO

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