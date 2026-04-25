Chivu punta al doppio trofeo | l’Inter corre verso lo Scudetto

Prima della partita di domenica 27 aprile a Torino, l’allenatore dell’Inter ha parlato della corsa allo scudetto, sottolineando l’obiettivo di conquistare due trofei. Ha evidenziato l'importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare ogni gara con determinazione. La squadra si prepara alla sfida con l’intento di consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi al titolo nazionale.

? Cosa sapere Chivu delinea la corsa allo scudetto prima della sfida a Torino di domenica 27 aprile.. L'Inter punta al doppio trofeo con 78 gol segnati in questa stagione.. Chivu ha affrontato i media alle 14:30 di questo sabato 25 aprile 2026, delineando le coordinate della corsa nerazzurra verso lo scudetto e il possibile doppio trofeo in vista della sfida a Torino contro l’Inter domenica alle 18:00. L’allenatore ha tracciato un quadro di estrema solidità psicologica per il gruppo, ribaltando le narrazioni negative che avevano caratterizzato l’inizio dell’anno. Nonostante le critiche seguite alla sconfitta contro il Milan, la squadra ha mantenuto un vantaggio di 6-7 punti durante la pausa internazionale, consolidando la posizione grazie anche a un risultato cruciale ottenuto contro la Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chivu punta al doppio trofeo: l’Inter corre verso lo Scudetto Notizie correlate Un posto nella storia, Chivu verso il doppio scudetto. All’Inter c’era riuscito solo...Il generale Po è bloccato a letto, convalescente dopo un grave incidente stradale. Inter, Dumfries punta al doppio trofeo: testa alta e zero distrazioniL’Inter si prepara alla sfida della 32^ giornata puntando tutto sulla tenuta mentale del gruppo, con D. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Così Fabregas prova a fare lo scherzetto all'Inter di Chivu...; Dal sogno doblete al futuro, Akanji alla vigilia di Inter-Como: Chivu ha combattuto con noi! Bastoni? Tema caldo; Chivu a InterTV: Gruppo di uomini veri che sa quello che serve a questo punto della stagione; Video gol e highlights: Inter-Como 3-2, nerazzurri in finale di Coppa Italia. Inter, doppio avvertimento: Attenzione a Chivu e a CalhanogluLe ultime Inter news registrano le parole di Brambati: doppio avvertimento su Chivu e su Calhanoglu per la prossima stagione ... interlive.it Chivu sicuro: Se alleni l'Inter... Ho sempre parlato in faccia. Bastoni stringe i dentiIl tecnico nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sfida esterna contro il Toro di D'Aversa ... tuttosport.com «Chivu punta a fare il doblete, come Mourinho nel 2009-10, che vinse anche la Champions battendo in finale il Bayern Monaco. » Stasera a San Siro si gioca alle 21. Si riparte dal pareggio dell’andata, zero a zero, e tutto resta aperto. Chi avrà la meglio trover - facebook.com facebook #Chivu: “Mancano ancora partite e punti per questo sogno. Quando alleni l’ #Inter hai grandi obiettivi” x.com