Uno scheletro di Stegosauro è stato venduto all’asta per 44,6 milioni di dollari. Il mercato dei fossili, che un tempo coinvolgeva solo scavi amatoriali, ora attira fondi di investimento e gallerie d’elite. La vendita ha attirato l’attenzione di numerosi acquirenti internazionali. La transazione evidenzia come il settore si sia evoluto, con un aumento significativo dei prezzi e degli investimenti. La gara per i fossili di dinosauri si svolge tra collezionisti e investitori.

È stata un’asta destinata a passare alla storia, o forse, considerato l’interesse crescente per questo genere di «opere», a segnare solo un precedente destinato ad essere superato. Sono passati due anni da quando Sotheby’s a New York batté, in una seduta animata da offerte al rialzo, la cifra record di 44,6 milioni di dollari, ma se ne parla ancora. Non si trattò di gioielli o quadri ma nientemeno che ossa, anche se preistoriche: fossili di dinosauri. Benvenuti nel Jurassic Cash! Era luglio 2024, quando il miliardario Ken Griffin, fondatore del colosso degli hedge fund Citadel, sborsò quella cifra record per aggiudicarsi Apex, lo scheletro di uno Stegosauro eccezionalmente conservato, rinvenuto in Colorado. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dinosauri all'asta. La corsa dei miliardari al business dei fossili

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