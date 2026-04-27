Fossili da milioni di dollari | il boom dei dinosauri negli investimenti

Un triceratopo viene venduto a 5,5 milioni di dollari su una piattaforma online dedicata ai fossili, mentre il mercato globale di questi reperti si prevede raggiungerà gli 80 milioni di euro tra il 2024 e il 2025. La crescita degli investimenti nel settore si manifesta con transazioni di grande valore e un aumento dell’interesse verso i fossili di dinosauro. Il settore appare in espansione, attirando sempre più appassionati e collezionisti.

? Cosa sapere Un triceratopo da 5,5 milioni di dollari viene venduto sulla piattaforma Joopiter.. Il mercato globale dei fossili tra 2024 e 2025 raggiungerà gli 80 milioni di euro.. Un fossile di triceratopo risalente a 66 milioni di anni fa è stato appena venduto sulla piattaforma Joopiter per la cifra di 5,5 milioni di dollari, confermando l’esplosione di un mercato che vede scheletri preistorici raggiungere quotazioni astronomiche. Il settore dei reperti paleontologici ha vissuto una fase di crescita senza precedenti nel corso del 2024, trasformandosi da nicchia per collezionisti eccentrici in un asset finanziario per grandi patrimoni. Un...🔗 Leggi su Ameve.eu

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#Rinnovabili con permessi troppo lenti, #fossili da diversificare, #nucleare da far partire. AUTONOMIA ENERGETICA CERCASI @ecisnetto con Tommaso Di Tanno Prof Corporate Tax Governance, Riccardo Toto DG Renexia e Davide Tabarelli, Pres @NExEn x.com