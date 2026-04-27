Un fossile di triceratopo, risalente a circa 66 milioni di anni fa, è stato venduto all’asta sulla piattaforma Joopiter per 5,5 milioni di dollari. Questo esempio si inserisce in un mercato di oggetti preistorici che, tra ossa di dinosauri e altri fossili, raggiungono valori molto elevati. Le aste online sono diventate un punto di riferimento per collezionisti e investitori interessati a questo settore.

Il fossile di un triceratopo, vissuto 66 milioni di anni fa, è stato battuto sulla piattaforma Joopiter a 5,5 milioni di dollari. E a quanto pare le aste di fossili preistorici e ossa di dinosauri sono un business milionario, tanto che Sotheby’s ha battuto uno scheletro per 44,6 milioni di dollari. Il mercato dei dinosauri ha registrato un autentico boom nel 2024 e interessa anche alle star di Hollywood e ai fondi di investimento privati: due quelli specializzati, entrambi gestiti da 30enni, uno a Londra e uno a Malta. Quanto vale toccare con mano ciò che resta di un essere vissuto centinaia di milioni di anni fa? Sentirsi insignificanti di...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Business dinosauri: le ossa preistoriche all’asta valgono 44 milioni di dollari. I fossili? Un rifugio anche per i fondi

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