Dino Pomi sindaco di Parlasco

Notizia in breve

Il sindaco di Parlasco, Dino Pomi, ha vinto le elezioni comunali con il 63,73% delle preferenze, dopo essere stato sfiduciato all'inizio di febbraio. La sua lista, “Per Parlasco”, ha superato nettamente il candidati avversario, che non era sostenuto da Fratelli d’Italia. Il rivale ha ottenuto una percentuale inferiore, mentre Pomi ha riconquistato la carica di primo cittadino con una maggioranza significativa.