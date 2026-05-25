Dino Pomi sindaco di Parlasco

Da leccotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Parlasco, Dino Pomi, ha vinto le elezioni comunali con il 63,73% delle preferenze, dopo essere stato sfiduciato all'inizio di febbraio. La sua lista, “Per Parlasco”, ha superato nettamente il candidati avversario, che non era sostenuto da Fratelli d’Italia. Il rivale ha ottenuto una percentuale inferiore, mentre Pomi ha riconquistato la carica di primo cittadino con una maggioranza significativa.

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La rivincita di Dino Pomi. Sfiduciato a inizio febbraio, il candidato ha rivinto nettamente a Parlasco: il candidato di “Per Parlasco” ha ottenuto il 63,73% delle preferenze battendo Luca Liberi ("Noi x Parlasco", non sostenuto da Fratelli d'Italia). 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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