Parlasco Mauro Piazza e Daniele Butti a sostegno del candidato sindaco Dino Pomi
Il consigliere regionale Mauro Piazza e il segretario provinciale della Lega Daniele Butti hanno annunciato il loro sostegno al candidato sindaco Dino Pomi e alla lista “Per Parlasco” in vista delle prossime elezioni amministrative. Entrambi hanno confermato pubblicamente la loro adesione alla candidatura e alla lista, senza aggiungere ulteriori dettagli o commenti. La decisione è stata comunicata in un contesto di confronto con le forze politiche locali, in vista della tornata elettorale.
Il consigliere regionale Mauro Piazza e il segretario provinciale della Lega Daniele Butti confermano il proprio convinto sostegno al candidato sindaco Dino Pomi e alla lista “Per Parlasco” in vista delle prossime elezioni amministrative.“Già sindaco di Parlasco e figura da anni impegnata nella. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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