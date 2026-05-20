Parlasco Mauro Piazza e Daniele Butti a sostegno del candidato sindaco Dino Pomi

Il consigliere regionale Mauro Piazza e il segretario provinciale della Lega Daniele Butti hanno annunciato il loro sostegno al candidato sindaco Dino Pomi e alla lista “Per Parlasco” in vista delle prossime elezioni amministrative. Entrambi hanno confermato pubblicamente la loro adesione alla candidatura e alla lista, senza aggiungere ulteriori dettagli o commenti. La decisione è stata comunicata in un contesto di confronto con le forze politiche locali, in vista della tornata elettorale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui