I presidenti di seggio sono tutti amici suoi Dino Latini assolto dalla calunnia sull’ex sindaco Pugnaloni
Il procedimento penale che vedeva coinvolto l’ex presidente del Consiglio regionale delle Marche si è concluso con un’assoluzione definitiva. L’accusa di calunnia riguardava una lettera inviata alla Prefettura nel maggio del 2019, durante un periodo di attività politica. La corte ha stabilito che il fatto non costituisce reato, chiudendo così il caso senza condanne. La vicenda aveva attirato l’attenzione sulla posizione dell’ex politico, che aveva sempre negato ogni addebito.
ANCONA - Si è concluso con l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” il procedimento per calunnia a carico dell’ex presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini, finito davanti al tribunale in relazione a una lettera inviata alla Prefettura il 17 maggio 2019 durante la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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