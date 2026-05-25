Dino Cordio è stato confermato sindaco di Uzzano alle elezioni comunali del 2026, ottenendo la vittoria sul candidato di centrodestra. La sua vittoria è stata annunciata il 25 maggio e rappresenta la conferma del suo mandato. La competizione elettorale si è conclusa con il risultato che ha premiato il sindaco uscente, che ha dichiarato il risultato come ottimo.

Uzzano (Pistoia), 25 maggio 2026 - Dino Cordio si conferma sindaco di Uzzano. Il primo cittadino uscente ha battuto alle elezioni comunali 2026 il candidato di centrodestra Gregorio Stiavelli. Netta l'affermazione di Cordio che ha trionfato con il 73,48% dei voti (1.701 preferenze in totale) contro il 26,52% di Stiavelli (614 preferenze). Il dato elettorale di Uzzano ha fatto registrare un significativo calo nell'affluenza alle urne: nel 2020 (l’ultimo voto si svolse in piena pandemia, l’amministrazione uscente ha avuto una proroga del mandato di oltre sei mesi dalla naturale scadenza prevista per legge) l'affluenza si fermò al 67,48%, a distanza di sei anni si è scesi al 49,48%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dino Cordio si conferma sindaco di Uzzano: “Risultato ottimo”

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Cordio: presentati i componenti della lista

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