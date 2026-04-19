La corsa a sindaco di Uzzano Stiavelli è lo sfidante di Cordio | Voglio portare più trasparenza

A Uzzano si avvia la corsa elettorale per la carica di sindaco, con Dino Cordio che si presenta per il secondo mandato. Il suo sfidante sarà un candidato indipendente, che ha dichiarato di voler aumentare la trasparenza dell'amministrazione comunale. La campagna si sta intensificando e i due candidati hanno già annunciato alcune delle loro priorità in vista delle elezioni.

È stato individuato il rivale che sfiderà Dino Cordio per la poltrona di sindaco a Uzzano: è Gregorio Stiavelli, 33 anni, laureato in Giurisprudenza e praticante consulente del lavoro, alla guida della lista civica ‘ Futuro Comune ’, sostenuta da esponenti della società civile e imprenditori del territorio. Stiavelli viene da una famiglia che affonda le radici nel tessuto economico locale: le Officine Stiavelli, oggi GEA-Pavan Spa., sono una delle eccellenze del territorio. "Mio nonno, insieme a suo fratello, scelse di investire radicando qui la propria attività – ricorda il candidato –. Negli anni hanno dato lavoro a centinaia di uzzanesi e continuano a farlo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La corsa a sindaco di Uzzano. Stiavelli è lo sfidante di Cordio: "Voglio portare più trasparenza" Notizie correlate Il sindaco Masci querela per diffamazione lo sfidante Costantini, la campagna elettorale si infiammaIl primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, ha deciso di querelare uno dei suoi sfidanti: il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini La... Leggi anche: La “Guerra dei Fitto” a Maglie: il fedelissimo di Raffaele sfidato dallo lo zio Antonio nella corsa a sindaco