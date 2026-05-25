Dimmi La Verità - Flaminia Camilletti | Le ultime dichiarazioni di Vannacci

Notizia in breve

Il 25 maggio 2026, è andata in onda una puntata di #DimmiLaVerità condotta da Flaminia Camilletti, che ha dedicato spazio alle ultime dichiarazioni di Vannacci. Durante la trasmissione, si sono analizzati i risultati delle recenti elezioni e le affermazioni fatte dall’interessato. La conduttrice ha interagito con ospiti e commentatori, fornendo un quadro delle posizioni espresse e delle reazioni che hanno suscitato nel pubblico e nei media.