Dimmi La Verità - Flaminia Camilletti | Le ultime dichiarazioni di Vannacci
Il 25 maggio 2026, è andata in onda una puntata di #DimmiLaVerità condotta da Flaminia Camilletti, che ha dedicato spazio alle ultime dichiarazioni di Vannacci. Durante la trasmissione, si sono analizzati i risultati delle recenti elezioni e le affermazioni fatte dall’interessato. La conduttrice ha interagito con ospiti e commentatori, fornendo un quadro delle posizioni espresse e delle reazioni che hanno suscitato nel pubblico e nei media.
Ecco #DimmiLaVerità del 25 maggio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo i risultati elettorali e le ultime dichiarazioni di Vannacci. Ecco #DimmiLaVerità del 22 maggio 2026. Il presidente di Azione Elena Bonetti spiega perché la nuova legge elettorale sarebbe un disastro per i cittadini. Ecco #DimmiLaVerità del 21 maggio 2026. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo l'ennesima follia della burocrazia europea. Ecco #DimmiLaVerità del 20 maggio 2026. Il segretario della Lega Emilia, Matteo Rancan, svela l'ipocrisia della sinistra sull'attentato di Modena. Ecco #DimmiLaVerità del 19 maggio 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Cisint sottolinea i rischi della islamizzazione. 🔗 Leggi su Laverita.info
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