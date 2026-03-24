Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | Prime spaccature a sinistra dopo la vittoria del No

Nel corso del 24 febbraio 2026, si sono verificati i primi segnali di divisione all’interno del centrosinistra, a seguito della vittoria del No in un referendum. La giornalista Flaminia Camilletti analizza le reazioni e i primi segnali di frattura tra i membri del fronte progressista, evidenziando come siano emerse differenze di opinione e posizioni dopo l’esito della consultazione referendaria.