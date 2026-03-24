Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | Prime spaccature a sinistra dopo la vittoria del No

Da laverita.info 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del 24 febbraio 2026, si sono verificati i primi segnali di divisione all’interno del centrosinistra, a seguito della vittoria del No in un referendum. La giornalista Flaminia Camilletti analizza le reazioni e i primi segnali di frattura tra i membri del fronte progressista, evidenziando come siano emerse differenze di opinione e posizioni dopo l’esito della consultazione referendaria.

Ecco #DimmiLaVerità del 24 febbraio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo le prime spaccature nel centrosinistra dopo la vittoria del No. 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 flaminia camilletti prime spaccature a sinistra dopo la vittoria del no
© Laverita.info - Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Prime spaccature a sinistra dopo la vittoria del No»

Articoli correlati

Leggi anche: Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «La vittoria del No al referendum sulla giustizia è una batosta»

Leggi anche: Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Ecco le novità del pacchetto sicurezza»

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.