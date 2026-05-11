Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | Terremoto nel centrodestra con il caso Giuli
Nell'edizione dell’11 maggio 2026 di #DimmiLaVerità, Flaminia Camilletti si concentra sul caso Giuli, evidenziando le tensioni all’interno del centrodestra. Si approfondiscono le dinamiche politiche che hanno portato a uno scontro tra le varie fazioni e si analizzano le conseguenze di questa vicenda sulla stabilità dell’alleanza di governo. La puntata offre una panoramica dei fatti e delle dichiarazioni più recenti legate al caso.
Ecco #DimmiLaVerità dell'11 maggio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti analizziamo il caso Giuli e le difficoltà del centrodestra. Ecco #DimmiLaVerità dell'8 maggio 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta la tragica storia di una cittadina italiana intrappolata in Egitto. Ecco #DimmiLaVerità del 7 maggio 2026. La deputata della Lega Tiziana Nisini ci parla della carenza di senologi in Italia, una emergenza nazionale Ecco #DimmiLaVerità del 6 maggio 2026. L'avvocato Capozzo, vicepresidente Accademia Italiana Scienze Forensi, sugli sviluppi del caso Garlasco. Ecco #DimmiLaVerità del 5 maggio 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commenta la nuova alta tensione tra Usa e Iran e i riflessi sul costo del carburante.🔗 Leggi su Laverita.info
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