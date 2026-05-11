Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | Terremoto nel centrodestra con il caso Giuli

Nell'edizione dell’11 maggio 2026 di #DimmiLaVerità, Flaminia Camilletti si concentra sul caso Giuli, evidenziando le tensioni all’interno del centrodestra. Si approfondiscono le dinamiche politiche che hanno portato a uno scontro tra le varie fazioni e si analizzano le conseguenze di questa vicenda sulla stabilità dell’alleanza di governo. La puntata offre una panoramica dei fatti e delle dichiarazioni più recenti legate al caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui