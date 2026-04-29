Gli alunni della scuola dell'infanzia 'Marino Moretti' hanno ottenuto una certificazione riguardante le loro attività creative. La consegna delle attestazioni si è svolta durante un evento presso la scuola, con la presenza di insegnanti e genitori. La certificazione riguarda le opere e i progetti realizzati dai bambini nel corso dell'anno scolastico. La scuola ha pubblicato un comunicato ufficiale per annunciare il risultato.

Un importante traguardo per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia ‘Marino Moretti’ che nel pomeriggio di venerdì 24 aprile, sono stati protagonisti della cerimonia di consegna dei Certificati di Qualità eTwinning, sia a livello nazionale (NQL) che europeo (EQL), ottenuti per i progetti realizzati nel corso del 2025, quali: ‘The Journey of Colors’ e ‘The Art of Nature’. I percorsi, che hanno coinvolto i piccoli in esperienze creative, espressive e di scoperta, hanno avuto anche una significativa visibilità sul territorio: i loro ‘capolavori’ sono stati infatti esposti nel salone comunale di Cesena durante la scorsa estate, raccogliendo interesse e apprezzamento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La creatività ‘certificata’ degli alunni della scuola ’Moretti’

Notizie correlate

Se la scuola chiude per i seggi, alunni e alunne “Tutti al parco”. Laboratori, creatività e formazioneFucecchio, 18 marzo 2026 – Un’alternativa alla scuola che chiude per lasciare spazio ai seggi elettorali.

A Fiera Didacta la Uil Scuola Rua rilancia il valore della scuola primaria e dell’educazione civica: D’Aprile richiama il ruolo delle maestre e degli alunni [VIDEO]A margine di Fiera Didacta Italia, il segretario generale nazionale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, ha illustrato ai microfoni di Orizzonte...