Digitale e creatività | 7 progetti per i ragazzi di Parma per 215mila euro

A Parma sono stati avviati sette progetti rivolti ai giovani, con un finanziamento totale di 215 mila euro. Le iniziative includono attività di orientamento, formazione nel settore digitale e progetti di creatività. Parte del finanziamento sarà utilizzato per interventi strutturali e tecnologici negli spazi dedicati ai giovani, con l’obiettivo di migliorare accessibilità, sicurezza e dotazione di strumenti. L’obiettivo è creare una rete di luoghi e opportunità stabili per i giovani della città.

Attività di orientamento, formazione digitale e creatività. E poi investimenti per la riqualificazione strutturale e tecnologica degli spazi giovanili, migliorando accessibilità, sicurezza e dotazione strumentale con l’obiettivo di consolidare una rete stabile di luoghi, relazioni e opportunità.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate vIvA, Fondo per la Repubblica Digitale: selezionati 10 progetti per 2,6 milioni di euro Sono 10 i progetti selezionati attraverso “vIvA”, il bando da 2,6 milioni pubblicato a marzo 2025 dall’Impresa sociale Fondo per la Repubblica... La Regione investe 800mila euro per 132 progetti educativi, di inclusione e socialità rivolti ai ragazziLe attività coprono tutto il territorio dell’Emilia-Romagna da Piacenza a Rimini e arrivano a coinvolgere potenzialmente 380. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Magazine dal Futuro – Workshop creativo per l'innovazione digitale nella ristorazione montana; Ostacolo o opportunità? La creatività nell'era dei prompt: ecco il parere dei maestri del fumetto; Bright Festival 2026: 3 giorni di arte digitale, musica elettronica e light design a Firenze; PARMA 360 Festival della Creatività Contemporanea celebra il traguardo del suo decennale riaffermando la propria identità di osservatorio privilegiato sull’arte e la creatività italiana. Connessi alla creatività: giovani e consapevolezza digitale. Un contest per riscoprire il valore delle relazioni socialiL’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori della provincia di Arezzo che mette al centro il talento, la riflessione e il desiderio di tornare a costruire relazioni autentiche Arezzo, 22 ... lanazione.it Festival Digitale: Qui creatività e innovazionePer la prima volta a Firenze il Festival Digitale Popolare. Oggi (dalle 10 alle 19) in piazza Ognissanti sarà accessibile un igloo trasparente, simbolo della manifestazione e pensato per dare l’idea ... lanazione.it Il consulente legale e ricercatore: «Una crescita che, ampliata dall'infrastruttura digitale, ha sconfinato anche nella politica» facebook #CooperazioneItaliana con @iila_org per una transizione digitale inclusiva in America Latina Formazione, accesso e sicurezza digitale per donne, giovani, comunità rurali e popolazioni indigene: ridurre il divario digitale significa creare opportunità e cr x.com