Difende una ragazza sul bus e rimedia una bottigliata
Nella sera di sabato 23 maggio, su un autobus tra via Felice Battaglia e via Saragozza, si è verificata un’aggressione. Una persona ha difeso una ragazza da un altro passeggero, che ha risposto colpendo con una bottiglia. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.
Aggressione nella tarda serata di sabato 23 maggio su un autobus tra via Felice Battaglia e via Saragozza. Un cittadino è rimasto ferito dopo essere intervenuto in difesa di una giovane che, secondo quanto riferito ai carabinieri, sarebbe stata infastidita da alcuni ragazzi, a bordo del mezzo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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