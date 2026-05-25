Difende una ragazza sul bus e rimedia una bottigliata

Notizia in breve

Nella sera di sabato 23 maggio, su un autobus tra via Felice Battaglia e via Saragozza, si è verificata un’aggressione. Una persona ha difeso una ragazza da un altro passeggero, che ha risposto colpendo con una bottiglia. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.