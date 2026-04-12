Venerdì 10 aprile, a Bergamo, un episodio di violenza si è verificato su un autobus di trasporto pubblico. Una donna che aveva cercato di difendere una passeggera musulmana è stata aggredita verbalmente e successivamente colpita da un uomo anziano. L’incidente ha coinvolto diverse persone presenti, che hanno assistito alla scena senza intervenire immediatamente. La polizia è stata chiamata sul posto per gestire la situazione.

Venerdì 10 aprile, a bordo di un autobus Atb in servizio a Bergamo, una passeggera è stata vittima di un violento episodio di discriminazione e aggressione verbale, finendo per essere colpita fisicamente da un uomo anziano dopo aver tentato di proteggere una donna musulmana aggredita. La dinamica si è svolta in pieno giorno su un mezzo di linea, trasformando un normale spostamento urbano in uno scontro aperto tra civiltà e intolleranza. La cronaca di un pomeriggio di tensione sul trasporto pubblico bergamasco. Tutto è iniziato quando una signora con il velo, impegnata in una tranquilla conversazione telefonica, è stata improvvisamente bersagliata dalle grida di un uomo più avanti rispetto a lei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, violenza sul bus: aggredita la donna che difende una musulmana

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Autista aggredita sul bus, presa a cazzotti e sputi in faccia. “Che cosa si aspetta, la tragedia?”Prato, 31 gennaio 2026 – I sindacati avevano indicato quelle che erano le linee più a rischio.