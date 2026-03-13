Si siede accanto a una ragazza sul bus notturno e la palpeggia | salvata dall’autista

Un passeggero su un autobus notturno partito da Roma e diretto a Milano ha molestato una ragazza seduta accanto a lui. L’uomo ha iniziato a palpeggiarla, ma l’autista, che si trovava a bordo, è intervenuto immediatamente e ha messo in sicurezza la giovane. La vittima è stata salvata grazie all’intervento rapido dell’autista.

Bologna, 13 marzo 2026 - Molestata da un altro passeggero su un autobus notturno partito da Roma e diretto a Milano. L’autista, allertato dalla vittima, ha contattato i carabinieri che hanno fatto fermare il pullman in piazza XX Settembre, identificando il responsabile e attivando le procedure previste dal Codice rosso, la normativa a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. L’allarme e la chiamata ai carabinieri del conducente del bus . Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, che hanno raccolto la testimonianza della giovane e del conducente, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 3.48 del 10 marzo. A quell’ora la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto la telefonata dell’autista di una società di trasporto che effettua collegamenti nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

