Dietro al tracollo di Allegri risultatista senza risultati

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fallimento della squadra si riflette nei risultati, con poche vittorie e molte sconfitte. Le partite sono caratterizzate da un gioco semplice e poco creativo, quasi elementare. La mancanza di un approccio offensivo o di schemi complessi si accompagna a una scarsa intensità nella fase difensiva. La squadra sembra mancare di quella grinta necessaria per competere, lasciando spazio a critiche sulla qualità del suo stile di gioco.

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Disfatta, vergogna, tracollo. Non c’è parola che renda l’idea. Il Milan è fuori dalla Champions e non è più padrone del proprio destino, frase mantra fino a ieri. Il destino si è rotto le scatole di essere nelle mani di una squadra inguardabile ed è scappato via. Il Milan dovrà accontentarsi dell’Europa League perché non è riuscito a battere i Cagliari, dicesi il Cagliari, quintultimo, questa era la posizione dei sardi prima del match, e già salvo. Anzi, il Milan è stato sconfitto dal Cagliari. Un disastro tecnico e tattico che costringerà a un mercato “ribassista” perché verranno meno i 70-80 milioni della Champions e perché nessun grande giocatore accetterà di scendere nell’Europa minore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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